Аманда Сейфрид в белом изысканном платье Versace с драпировкой позировала на красной дорожке "Золотого глобуса"

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Реклама

Актриса Аманда Сейфрид начала сезон наград 2026 года в черно-розовом платье от Valentino на прошлонедельной церемонии вручения премии Critics Choice Awards с акцентным бантом, однако для появления на «Золотом глобусе» выбрала однотонный «чистый» лук.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Ее белоснежное платье было от Versace и пошито на заказ. Готовила актрису к мероприятию ее стилист Элизабет Стюарт. У наряда не было бретелей, декольте выполнено в форме сердца, а также платье украшено лишь драпировками. Подол наряда был асимметричным, что позволял рассмотреть серебристые босоножки Аманды от Roger Vivier на высоком каблуке.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Однако привлекали внимание в образе актрисы и другие детали, в частности накидка, которую она намотала на запястье, роскошные бриллианты от бренда Tiffany & Co., а также прическа с собранными волосами и уложенными в элегантную волну.

Реклама

Сама актриса подтвердила, что носить платье, сшитое на заказ, — это особое ощущение. Она отметила, что такое творение не только подчеркивает фигуру, но и со временем становится еще более особенным, поскольку создается исключительно для человека, который его носит. Тот факт, что на создание платья было потрачено более 400 часов работы, ошеломил актрису.

В этом году Сейфрид была номинирована в категории «Лучшая женская роль в фильме-мюзикле или комедии» за работу в фильме «Завещание Энн Ли» и «Лучшая женская роль в мини-сериале, антологическом сериале или фильме для телевидения» за работу в сериале «Длинная светлая река». Однако в этом году актриса не получила ни одной награды.