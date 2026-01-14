Аманда Сейфрид в фактурном жакете, джинсах и слингбэках попала в объективы папарацци

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Реклама

Аманду Сейфрид папарацци подловили в районе Мидтаун в Нью-Йорке. Актриса куда-то спешила. Для своего выхода она выбрала сдержанный, но модный лук в духе современного парижского шика.

Одета она была в теплый черный жакет из фактурной ткани, черную водолазку и синие прямые джинсы с контрастной более темной вставкой сбоку, что добавило образу графичности.

Аманду Сейфрид / © Getty Images

Наряд Сейфрид скомбинировала с черными остроносыми слингбэками с небольшими акцентными каблуками с красной подошвой.

Реклама

У Аманды была укладка с мягкими локонами, легкий макияж и лаконичные серьги в ушах.

Напомним, Аманда Сейфрид на церемонии вручения премии "Золотой глобус" сияла в белом платье с драпировкой от бренда Versace.