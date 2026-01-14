- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
Аманда Сейфрид в фактурном жакете, джинсах и слингбэках попала в объективы папарацци
40-летняя актриса в сдержанном аутфите вышла в свет.
Аманду Сейфрид папарацци подловили в районе Мидтаун в Нью-Йорке. Актриса куда-то спешила. Для своего выхода она выбрала сдержанный, но модный лук в духе современного парижского шика.
Одета она была в теплый черный жакет из фактурной ткани, черную водолазку и синие прямые джинсы с контрастной более темной вставкой сбоку, что добавило образу графичности.
Наряд Сейфрид скомбинировала с черными остроносыми слингбэками с небольшими акцентными каблуками с красной подошвой.
У Аманды была укладка с мягкими локонами, легкий макияж и лаконичные серьги в ушах.
Напомним, Аманда Сейфрид на церемонии вручения премии "Золотой глобус" сияла в белом платье с драпировкой от бренда Versace.