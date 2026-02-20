ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

Аманда Сейфрид в гламурном бежевом платье с вышивкой сияла на красной дорожке Берлинале

Актриса стала одной из самых ярких гостей кинофестиваля.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид посетила Международный берлинский кинофестиваль 19 февраля и вышла на красную дорожку. В Германии она презентовала свой фильм «Завещание Энн Ли», в котором исполнила главную роль.

Актриса выбрала для премьеры созданное по индивидуальному заказу нюдовое платье Miu Miu бежевого оттенка и А-силуэта. Ее наряд из легкой и полупрозрачной ткани имел шлейф и был украшен золотистой вышивкой в виде цветов и аппликацией спереди пайетками и кристаллами.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Образ Аманда дополнила объемными локонами, изысканными украшениями от Tiffany & Co. и гламурным вечерним макияжем. На красной дорожке актриса действительно сияла и выделялась среди других гостей.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Напомним, что работа актрисы и сам фильм «Завещание Энн Ли» были высоко оценены, в частности после окончания его показа на Венецианском кинофестивале аудитория встретила создателей картины 15-минутными овациями. В рамках продвижения фильма Аманда также на днях посетила Париж.

Красивые наряды Аманды Сейфрид (23 фото)

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Следующая публикация

