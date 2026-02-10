Аманда Сейфрид в красном костюме от Giorgio Armani пришла на премьеру исторического мюзикла

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Реклама

Аманда Сейфрид посетила премьеру исторического мюзикла "Завещание Энн Ли", который состоялся в Picturehouse Central в Лондоне. В фильме она сыграла главную роль.

Актриса выбрала для своего появления красный костюм от бренда Giorgio Armani, который состоял из жилета с молнией-застежкой и брюк свободного кроя со стрелками.

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аутфит Сейфрид дополнила черными кожаными остроносыми туфлями. У звезды была укладка с мягкими локонами, макияж смоки-айс, деликатная золотая цепочка на шее, лаконичные золотые серьги-кольца в ушах и золотые кольца на руках.

Реклама

Напомним, Аманда Сейфрид сходила на телешоу в милом черном платье, украшенном бантиками со стразами в зоне декольте и пухом на подоле.