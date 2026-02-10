- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 1 мин
Аманда Сейфрид в красном костюме от Giorgio Armani пришла на премьеру исторического мюзикла
40-летняя актриса в образе lady in red презентовала ленту со своим участием.
Аманда Сейфрид посетила премьеру исторического мюзикла "Завещание Энн Ли", который состоялся в Picturehouse Central в Лондоне. В фильме она сыграла главную роль.
Актриса выбрала для своего появления красный костюм от бренда Giorgio Armani, который состоял из жилета с молнией-застежкой и брюк свободного кроя со стрелками.
Аутфит Сейфрид дополнила черными кожаными остроносыми туфлями. У звезды была укладка с мягкими локонами, макияж смоки-айс, деликатная золотая цепочка на шее, лаконичные золотые серьги-кольца в ушах и золотые кольца на руках.
Напомним, Аманда Сейфрид сходила на телешоу в милом черном платье, украшенном бантиками со стразами в зоне декольте и пухом на подоле.