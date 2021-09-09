Амбросио в платье с разрезом, а Шейк - в коже: звездные модели на модном шоу в Нью-Йорке

Амбросио в платье с разрезом, а Шейк - в коже: звездные модели на модном шоу в Нью-Йорке

Бразильская и австралийская модели встретились на светском мероприятии.

40-летняя Алессандра Амбросио и 30-летняя Шанина Шейк посетили показ DUNDAS x REVOLVE NYFW, который прошел в Нью-Йорке.

Алессандра приехала на шоу в откровенном платье с вырезом на талии с одной стороны с одним рукавом и металлической бретельки с другой стороны. Юбка была скреплена на линии бедра большой брошью, а высокий разрез позволил манекенщице блеснуть стройными ногами. Амбросио обула золотые босоножки на устойчивых каблуках, широкий браслет украшал ее запястье, а в ушах были массивные серьги-висюльки. Звезда зачесала волосы в ровную укладку и сделала макияж в натуральных оттенках.

Алессандра Амбросио и Шанина Шейк / Getty Images

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Шанина надела кожаное платье, которое также великолепно сидело на ее фигуре и обула черные босоножки на завязках и высоких каблуках. Из украшений на девушке были едва заметные серьги в ушах, а также легкий макияж с акцентом на глаза, а волосы она собрала в пучок.

У себя в блоге Алессандра Амбросио опубликовала фото с Нью-Йоркской недели моды и показала, как дефилировала по подиуму.

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