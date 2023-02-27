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Американская актриса едва не запуталась в шлейфе собственного платья на церемонии SAG Awards

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1743
Время на прочтение
1 мин
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Американская актриса едва не запуталась в шлейфе собственного платья на церемонии SAG Awards

Джейми Ли Кертис / Фото: Associated Press

Минувшей ночью состоялась 29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров на Fairmont Century Plaza в Сенчури-Сити, в Калифорнии.

64-летняя американская актриса Джейми Ли Кертис получила статуэтку за выдающуюся женскую роль второго плана в фильме "Все везде и сразу". А на дорожку звезда вышла в эффектном красном платье в пол и с глубоким вырезом на декольте от Romona Keveza стоимостью 6350 долларов.

Джейми Ли Кертис / © Associated Press
Джейми Ли Кертис / Фото: Associated Press

Наряд был с небольшим шлейфом, в котором актриса едва не запуталась, когда шла по красной дорожке. Также декольте у платья было настолько глубокое, что от него буквально было сложно отвести глаза.

Джейми Ли Кертис / © Associated Press
Джейми Ли Кертис / Фото: Associated Press

Образ звезда дополнила лаконичными серьгами, макияжем, а ее короткие волосы были выкрашены в платиновый блонд и уложены.

Джейми Ли Кертис / © Getty Images
Джейми Ли Кертис / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1743
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