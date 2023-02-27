Американская актриса едва не запуталась в шлейфе собственного платья на церемонии SAG Awards

64-летняя американская актриса Джейми Ли Кертис получила статуэтку за выдающуюся женскую роль второго плана в фильме "Все везде и сразу". А на дорожку звезда вышла в эффектном красном платье в пол и с глубоким вырезом на декольте от Romona Keveza стоимостью 6350 долларов.

Джейми Ли Кертис / Фото: Associated Press

Наряд был с небольшим шлейфом, в котором актриса едва не запуталась, когда шла по красной дорожке. Также декольте у платья было настолько глубокое, что от него буквально было сложно отвести глаза.

Джейми Ли Кертис / Фото: Associated Press

Образ звезда дополнила лаконичными серьгами, макияжем, а ее короткие волосы были выкрашены в платиновый блонд и уложены.

Джейми Ли Кертис / Фото: Getty Images

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