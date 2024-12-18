Американская актриса мини-платьем с пайетками и камнями подчеркнула стройные ноги

Американская актриса Моника Барбаро посетила британскую фотосессию Searchlight Pictures "A Complete Unknown" в Лондоне.

Там она предстала в мини-платье А-силуэта, расшитом пудровыми пайетками и камнями. Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги звезды. Обута она была в кремовые остроносые лакированные слингбэки.

Моника Барбаро / Фото: Getty Images

У Моники были распущены волосы, легкий макияж, золотые лаконичные серьги в ушах и золотые кольца на пальцах.

Напомним, Моника Барбаро попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в черном пальто оверсайз, черном жакете с разными золотыми пуговицами и черных велосипедках.

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