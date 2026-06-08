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- Шоу-бизнес
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Американская актриса надела леопардовое платье 16-летней давности на премьеру супергеройского фильма
Камила Мендес вышла в свет в наряде с анималистическим принтом от Roberto Cavalli.
Камила Мендес посетила премьеру супергеройского фильма «Повелители Вселенной» в Берлине, на котором предстала в эффектном образе.
Актриса выбрала для своего появления на мероприятии винтажное платье из коллекции бренда Roberto Cavalli Pre-Fall 2010, которое имело шлейф, имитированный корсет и шлейки, одну з которых спустила с плеча. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Мендес.
Лук звезда дополнила скромной прической, макияжем с нюдовой помадой, металлическими серьгами-кольцами, металлическим серебряным чокером на шее и парными браслетами на руках.
Напомним, Камила Мендес обожает «хищный принт», поэтому в ее гардеробе есть немало вещей с ним. К примеру, когда-то она показала фигуру в купальнике с леопардовым принтом.