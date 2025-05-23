Американская актриса появилась на гала-вечере в платье с откровенным декольте и разрезом до бедра

Тараджи Хенсон / © Associated Press

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Американская актриса Тараджи Хенсон стала гостей благотворительного балла amfAR Cinema Against AIDS, который традиционно состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в городе Антиб.

Тараджи Хенсон / © Associated Press

Звезда выбрала для своего появления смелое белое платье со шлейфом из коллекции Gaurav Gupta Haute Couture зима 2024. Наряд имел вырезы на туловище, высокий разрез до бедра и откровенное декольте, очень прижавшее ее грудь.

Тараджи Хенсон / © Associated Press

Аутфит Хенсон дополнила белыми босоножками со стразами и на шпильках.

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Тараджи Хенсон / © Associated Press

Напомним, Тараджи Хенсон на церемонии награждения BET Awards 2024 в Лос-Анджелесе появилась в золотом длинном платье по фигуре с бретельками-цепями от бренда Balmain.