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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Американская актриса появилась на гала-вечере в платье с откровенным декольте и разрезом до бедра

54-летняя Тараджи Хенсон позировала на ивенте в пикантном наряде.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тараджи Хенсон

Тараджи Хенсон / © Associated Press

Американская актриса Тараджи Хенсон стала гостей благотворительного балла amfAR Cinema Against AIDS, который традиционно состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в городе Антиб.

Тараджи Хенсон / © Associated Press

Тараджи Хенсон / © Associated Press

Звезда выбрала для своего появления смелое белое платье со шлейфом из коллекции Gaurav Gupta Haute Couture зима 2024. Наряд имел вырезы на туловище, высокий разрез до бедра и откровенное декольте, очень прижавшее ее грудь.

Тараджи Хенсон / © Associated Press

Тараджи Хенсон / © Associated Press

Аутфит Хенсон дополнила белыми босоножками со стразами и на шпильках.

Тараджи Хенсон / © Associated Press

Тараджи Хенсон / © Associated Press

Напомним, Тараджи Хенсон на церемонии награждения BET Awards 2024 в Лос-Анджелесе появилась в золотом длинном платье по фигуре с бретельками-цепями от бренда Balmain.

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