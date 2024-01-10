Американская актриса появилась на светском мероприятии в платье с пышным декольте

Ниси Нэш выбрала для своего появления монохромный красивый аутфит.
Американская актриса и телеведущая Ниси Нэш посетила церемонию вручения наград Governors Awards, которая состоялась в Dolby Ballroom в Лос-Анджелесе.
Для этого события она выбрала обтягивающее бежевое платье с накидкой-плащом из органзы от бренда Christian Siriano, расшитое пайетками в тон. Главным акцентом в ее луке было сексуальное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную грудь.
Аутфит Нэш дополнила клатчем с перьями. Она сделала гладкую укладку, макияж с помадой шоколадного оттенка, уши украсила длинными серьгами с камнями, а руки – браслетом и кольцом с камнями. Длинный французский маникюр завершил эффектный образ Ниси.
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