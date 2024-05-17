Американская актриса пришла на вечеринку в блестящем платье с откровенным вырезом и разрезом до бедра

Лейна Блум выглядела соблазнительно и эффектно.
Американская актриса Лейна Блум посетила вечеринку по случаю презентации новой коллекции купальников Sports Illustrated Swimsuit Issue в Нью-Йорке.
Знаменитость появилась на ивенте в пикантном образе. На ней было блестящее длинное платье с откровенным вырезом, через который она демонстрировала пышную и сексуальную грудь, и с разрезом до бедра. На разрезе наряд украшала бахрома с бисером и камнями.
Аутфит Блум дополнила прозрачными босоножками на высоких платформах и каблуках. Она сделала объемную укладку, вечерний макияж и завершила лук бриллиантовыми серьгами.
Напомним, на эту вечеринку пришла также американская гимнастка и звезда соцсетей Оливия Данн, которая сверкала в черном комбинезоне с широкими брюками, откровенным вырезом и прозрачными вставками на талии.
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