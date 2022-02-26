Американская актриса украинского происхождения призвала всех помочь Украине

Вера Фармига поддержала украинцев.

Американская актриса кино, театра и телевидения Вера Фармига – дочь украинских эмигрантов – выразила поддержку украинскому народу в это ужасное время, когда россияне развязали войну на всей территории Украины.

Звезда выложила в фотоблог украинский флаг и пейзаж.

Под фото актриса опубликовала гимн Украины:

"Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду".

#UkrainianNationalAnthem #IStandWithUkraine #СлаваУкраїні! #Героямслава!"

Вера также выложила фото голубого неба и желтой пшеницы.

"Как можно поддержать Украину? Посмотрите ссылки в моей биографии со списком ресурсов и организаций, которым можно пожертвовать", — написала Фармига, добавив хештеги #StandWithUkraine #IStandWithUkraine #SupportUkraine.