Американская актриса в экстремально коротком платье цвета бургунди вышла в свет

Кейли Коуэн в наряде трендового оттенка попала под прицел фотографов.
Американская актриса Кейли Коуэн попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе.
Девушка продемонстрировала стильный аутфит. На ней было экстремально короткое платье трендового этой осенью цвета бургунди, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Сверху она надела темное полупальто с накладными карманами.
Лук Кейли дополнила черными капроновыми колготами, черными остроносыми туфлями и черной сумочкой.
У Коуэн были распущены волосы и макияж с черными стрелками и розовой помадой.
Напомним, Кейли Коуэн на вечеринке Balmain Hair 1974 в Париже появилась в эффектном платье изумрудного цвета без бретелек от украинского бренда Wonà by Wonà Concept.
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