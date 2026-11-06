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- Шоу-бизнес
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Американская актриса в "голом" платье с цветами блеснула бельем на премьере фильма "Я – Рокки"
Анна-София Робб появилась на красной дорожке в романтично-пикантном наряде с кружевом и цветочной вышивкой.
Анна-София Робб посетила премьеру фильма «Я — Рокки» в Филадельфии. Там девушка продемонстрировала нежный и пикантный образ.
На ней было длинное прозрачное кружевное платье с воротником-стойкой, короткими рукавами-крылышками и фигурным подолом. Приталенный крой подчеркивал силуэт, а сквозь тонкое полотно просвечивалось белое белье с кружевом.
К наряду Робб подобрала белые кружевные туфли. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руке — кольцо.
Анна-София сделала красивую прическу с локонами и боковым пробором, нежный макияж и перламутровый маникюр.
Напомним, биографический фильм «Я — Рокки», посвященный истории создания легендарного фильма «Рокки» и началу великой карьеры Сильвестра Сталлоне, выйдет в украинский прокат 19 ноября. Премьеру приурочили к 50-летию выхода оригинальной спортивной драмы «Рокки», которая появилась на экранах в 1976 году.