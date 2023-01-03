Американская актриса в "голом" платье сходила на вечеринку в Майами

Папарацци подловили американскую актрису и фотомодель афро-вьетнамского происхождения Карруче Тран на улице в Майами. Женщина шла на вечеринку в одно из местных заведений.

Для своего выхода она выбрала пикантный лук. На ней было "голое" вязаное бежево-коричневое платье, под которым было нюдовое белье. Наряд Карруче скомбинировал с черными блестящими босоножками и черным клатчем.

Карруче Тран / Фото: Getty Images

Тран собрала волосы в гладкий пучок, сделала максимально естественный макияж, украсила руки кольцами, браслетом и часами, а в ушах были лаконичные серьги.

Карруче – женщина без комплексов. Однажды мы видели ее на улицах Лос-Анджелеса в расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.

Читайте также: