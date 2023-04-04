Американская актриса в кожаном платье с декольте до пупка попала в объективы папарацци

Лиа Мишель Сарфати выбрала для своего выхода наряд с пикантным вырезом.

Фотографы подловили на улицах Нью-Йорка американскую актрису и певицу Лиа Мишель Сарфати.

Женщина выглядела эффектно. На ней было коричневое кожаное платье до пола и без рукавов, главным акцентом в котором было глубокое декольте до пупка.

Лиа Мишель Сарфати / Фото: Getty Images

Волосы звезда распустила и сделала макияж в коричнево-бежевых оттенках. В руке она держала темно-коричневую сумку на золотой цепочке.

Лиа была рада встрече с папарацци, поэтому она им позировала и мило улыбалась.

Напомним, американская модель Джина Росеро на церемонию вручения наград GLAAD Media Awards пришла в ассиметричном черном платье с рукавами-перчатками и откровенным вырезом от декольте и до пупка. На груди у нее было причудливое украшение.

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