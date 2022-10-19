Американская актриса в платье с пайетками от Vivienne Westwood сияла на премьере супергеройского фильма

42-летняя Сара Шаги в нежном аутфите пришла на премьеру фильма "Черный Адам", в котором сыграла.
Американская актриса Сара Шаги посетила прошедшую в Лондоне премьеру супергеройского фильма "Черный Адам". В ленте она сыграла Адрианну Томаз — профессора университета и бойца сопротивления в Кандаке.
Для этого события актриса выбрала элегантное белое платье от Vivienne Westwood без бретелей, расшитое пайетками. Оно прекрасно сидело на стройной фигуре Сары и подчеркивало хрупкость ее плеч.
Шею звезда украсила черным кожаным чокером с массивными золотыми цветами, а руки – золотыми браслетами с бриллиантами и кольцом. Волосы Шаги собрали сзади и выпустили спереди пряди. В ушах у нее были золотые серьги с черными камнями.
Макияж с черно-блестящими тенями на веках и помадой пыльной розы на губах завершили аутфт Шаги.
На премьере также побывал исполнитель главной роли фильма – Дуэйн Джонсон. Актер предстал в стильном луке. На нем был атласный костюм от Dolce & Gabbana, пиджак которого он надел на обнаженное тело.
Напомним, "Черный Адам" основан на одноименном комиксе издательства DC Comics. Лента является спинофом картины "Шазам!"
О фильме:
Прошло почти 5 тысяч лет с тех пор как древние боги сделали Черного Адама (Двейн Джонсон) всемогущим. Его сразу же отправили в тюрьму. Однако Адам освободится из своей земной гробницы и покажет современному миру свою уникальную форму правосудия.
Фильм на украинских экранах появится уже завтра, 20 октября.
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