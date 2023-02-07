Американская актриса в прозрачном платье пришла на премьеру супергеройского экшена

Звезда фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" в интересном луке сияла на красной дорожке.

В Лос-Анджелесе состоялась премьера супергеройского экшена "Человек-муравей и Оса: Квантомания" от Marvel Studios. Ивент посетила Кэтрин Ньютон, сыгравшая в фильме.

Кэтрин Ньютон / Фото: Associated Press

Актриса появилась на красной дорожке в красивом образе. На ней было белое прозрачное макси-платье со шлейфом от бренда Rodarte, под которое она надела белое белье. Наряд был расшит бисером и зеркальными деталями.

Кэтрин Ньютон / Фото: Associated Press

Аутфит Кэтрин дополнила аккуратной укладкой, макияжем с акцентом на красной помаде и кольцами с камнями.

Кэтрин Ньютон / Фото: Associated Press

Напомним, Кэтрин Ньютон исполнила роль дочери супергероя Скотта Лэнга "Человека-муравья" — Кэсси Лэнг. В предыдущих фильмах персонаж Кэсси сыграли Эбби Райдер Фортсон, а затем Эмма Фурманн.

Кстати, "Человек-муравей и Оса: Квантомания" станет 32-м фильмом в киновселенной Marvel. Премьера фильма в Украине состоится 16 февраля.

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