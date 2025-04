Американская актриса в шоколадном платье с декольте в форме сердца пришла на мюзикл

Лиа Мишель / © Getty Images

Американская актриса и певица Лиа Мишель посетила премьеру нового мюзикла Бобби Дарина Just in Time на Бродвее в театре The Circle in the Square в Нью-Йорке.

На ивенте она предстала в трикотажном длинном платье трендового шоколадного цвета из весенней коллекции 2025 года бренда Michael Kors. Наряд имел тонкие бретельки и декольте в форме сердца. Талию Лиа подчеркнула широким кожаным коричневым поясом с металлической пряжкой.

© Getty Images

Аутфит Мишель дополнила черными замшевыми туфлями. Она сделала волнистую укладку, вечерний макияж и молочный маникюр. В ушах у нее были лаконичные серьги-кольца, а на руке – кольцо с камнями.

Напомним, Лиа Мишель продемонстрировала лук в коричневом кожаном платье Brandon Maxwell с глубоким декольте до пупка.