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- Шоу-бизнес
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Американская актриса в шоколадном платье с декольте в форме сердца пришла на мюзикл
38-летняя Лиа Мишель выбрала для культурного выхода наряд трендового цвета от Michael Kors.
Американская актриса и певица Лиа Мишель посетила премьеру нового мюзикла Бобби Дарина Just in Time на Бродвее в театре The Circle in the Square в Нью-Йорке.
На ивенте она предстала в трикотажном длинном платье трендового шоколадного цвета из весенней коллекции 2025 года бренда Michael Kors. Наряд имел тонкие бретельки и декольте в форме сердца. Талию Лиа подчеркнула широким кожаным коричневым поясом с металлической пряжкой.
Аутфит Мишель дополнила черными замшевыми туфлями. Она сделала волнистую укладку, вечерний макияж и молочный маникюр. В ушах у нее были лаконичные серьги-кольца, а на руке – кольцо с камнями.
Напомним, Лиа Мишель продемонстрировала лук в коричневом кожаном платье Brandon Maxwell с глубоким декольте до пупка.