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Американская актриса вышла к фотографам на красную дорожку в бюстгальтере

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1583
Время на прочтение
1 мин
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Американская актриса вышла к фотографам на красную дорожку в бюстгальтере

Меган Фахи / Фото: Getty Images

Меган Фахи знает, как одеться, чтобы привлечь внимание на красной дорожке.

В Беверли-Хиллз состоялась ежегодная церемония награждения премии Daily Front Row Fashion, на которой собралось множество звездных красоток. Среди них была американская актриса Меган Фахи, которая выбрала для своего появления пикантный лук.

Звезда предстала в черном бюстгальтере с бантиком, сверху которого она решила ничего не одевать. Таким образом красавица продемонстрировала плоский живот. На ней также были черные брюки клеш.

Меган Фахи / © Getty Images
Меган Фахи / Фото: Getty Images

Меган сделала укладку с локонами и макияж с коричневой помадой. В ушах у нее были серебряные серьги-люстры, а на пальцах – кольца.

Напомним, на фэшн-премию пришла также модель и инфлюэнсер из Саудовской Аравии Роз. Там она появилась в белом длинном платье от бренда Mônot с американской проймой.

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Дата публикации
Просмотры
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