"Американская история ужасов" возвращается: Эмму Робертс заметили во время съемок сериала на улице

32-летняя актриса Эмма Робертс вернулась к работе над сериалом-антологией "Американская история ужасов", который на экранах с 2011 года. Благодаря этому шоу она прославилась, а сейчас, после перерыва, работает над 12-м сезоном сериала.

Известно, что в "Американской истории ужасов" также появятся модель и актриса Кара Делевинь и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Роль писали специально для Ким, а создатели проекта обещают, что этот сезон будет амбициозным и не похожим ни на что другое, что они делали ранее.

После заявлений о съемках Ким запостила в соцсетях анонс, который подтверждал эту информацию.

Двенадцатый сезон сериала будет основан на романе писательницы Даниэль Валентайн Delicate Condition ("Деликатное состояние"), релиз которого запланирован на август этого года. В центре сюжета — женщина, которая отчаянно хочет иметь ребенка, но она убеждает себя, что неудачные попытки с зачатием связаны с кем-то, кто готов пойти на что угодно ради того, чтобы она не забеременела. Создатели сериала характеризуют этот сезон как феминистское переосмысление культового фильма ужасов "Ребенок Розмари".

Главную роль в сериале сыграет Эмма Робертс - племянница Джулии Робертс. Несколько раз актрису уже фотографировали во время съемок на улицах Нью-Йорка в разных образах.

Эмма Робертс / Фото: Getty Images

Эмма Робертс / Фото: Getty Images

Эмма Робертс / Фото: Getty Images

Также на один из кадров с ней попала Кара Делевинь. Девушка была одета в очень экстравагантный образ, который сочетал в себе платформы и красные перчатки.

Эмма Робертс и Кара Делевинь / Фото: Getty Images

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