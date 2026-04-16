Американская комик надела на ивент красивое платье с вышивкой и разрезом до бедра

Тиффани Хэддиш / © Associated Press

Американская комик и актриса Тиффани Хэддиш посетила церемонию награждения премии Fashion Los Angeles Awards от Daily Front Row, которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Женщина позировала на красной дорожке в изысканном светлом платье макси без бретелек от бренда Tony Ward. Наряд имел драпировку и был украшен цветочной вышивкой из серебряных пайеток.

Главный акцент в платье был на высоком разрезе до бедра, через который Тиффани все время демонстрировала свои ноги.

Аутфит актриса дополнила туфлями цвета металлик с голографическим эффектом от Christian Louboutin. Хэддиш сделала аккуратную укладку с подкрученными кончиками, макияж смоки-айс и маникюр жемчужного цвета с золотым акцентом.

Уши комик украсила бриллиантовыми серьгами, шею — деликатной цепочкой с подвеской, а на руках были браслет и бриллиантовые кольца от Le Vian.