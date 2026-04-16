- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 188
- Время на прочтение
- 1 мин
Американская комик надела на ивент красивое платье с вышивкой и разрезом до бедра
46-летняя Тиффани Хэддиш выбрала для своего появления изысканный наряд от Tony Ward.
Американская комик и актриса Тиффани Хэддиш посетила церемонию награждения премии Fashion Los Angeles Awards от Daily Front Row, которая состоялась в Лос-Анджелесе.
Женщина позировала на красной дорожке в изысканном светлом платье макси без бретелек от бренда Tony Ward. Наряд имел драпировку и был украшен цветочной вышивкой из серебряных пайеток.
Главный акцент в платье был на высоком разрезе до бедра, через который Тиффани все время демонстрировала свои ноги.
Аутфит актриса дополнила туфлями цвета металлик с голографическим эффектом от Christian Louboutin. Хэддиш сделала аккуратную укладку с подкрученными кончиками, макияж смоки-айс и маникюр жемчужного цвета с золотым акцентом.
Уши комик украсила бриллиантовыми серьгами, шею — деликатной цепочкой с подвеской, а на руках были браслет и бриллиантовые кольца от Le Vian.