Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Американская модель пришла на вечеринку в шелковом платье с белым кружевом на откровенном декольте

Американская модель пришла на вечеринку в шелковом платье с белым кружевом на откровенном декольте

Американская модель пришла на вечеринку в шелковом платье с белым кружевом на откровенном декольте

Мэдисон Бир / Фото: Getty Images

25-летняя американская певица Мэдисон Бир появилась на пати в черном наряде в бельевом стиле.

Американская певица Мэдисон Бир стала гостьей праздничной вечеринки принцессы Полли, состоявшейся в Delilah в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Для своего появления она выбрала черное шелковое платье длины миди, украшенное в зоне откровенного декольте белым кружевом со шнуровкой.

Аутфит Мэдисон дополнила белыми босоножками с черными круглыми носками и стойкими подбоармами и замшевой коричневой сумкой.

Мэдисон Бир / © Getty Images
Мэдисон Бир / Фото: Getty Images

Бир распустила волосы, сделала макияж с коричневой помадой, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, шею – золотой цепочкой с подвеской, а руку – кольцом.

Напомним, Мэдисон Бир на мероприятие Z100 iHeartRadio Jingle Ball в Нью-Йорке надела бархатное бордовое мини-платье с белыми бретельками и бантом от украинского бренда FROLOV.

Читайте также:

Александр Усик прибыл в Эр-Рияд! Кто поддерживает украинского боксера? – ЖВЛ представляет

Александр Усик прибыл в Эр-Рияд! Кто поддерживает украинского боксера? – ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация