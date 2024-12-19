Американская модель пришла на вечеринку в шелковом платье с белым кружевом на откровенном декольте

25-летняя американская певица Мэдисон Бир появилась на пати в черном наряде в бельевом стиле.

Американская певица Мэдисон Бир стала гостьей праздничной вечеринки принцессы Полли, состоявшейся в Delilah в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Для своего появления она выбрала черное шелковое платье длины миди, украшенное в зоне откровенного декольте белым кружевом со шнуровкой.

Аутфит Мэдисон дополнила белыми босоножками с черными круглыми носками и стойкими подбоармами и замшевой коричневой сумкой.

Мэдисон Бир / Фото: Getty Images

Бир распустила волосы, сделала макияж с коричневой помадой, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, шею – золотой цепочкой с подвеской, а руку – кольцом.

Напомним, Мэдисон Бир на мероприятие Z100 iHeartRadio Jingle Ball в Нью-Йорке надела бархатное бордовое мини-платье с белыми бретельками и бантом от украинского бренда FROLOV.

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