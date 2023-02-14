Американская модель в прозрачном топе и юбке пришла на фэшн-шоу в Нью-Йорке

На неделе моды в Нью-Йорке в объективы папарацци попала американская модель и светская львица – 26-летняя Лори Харви. Она посетила фэшн-шоу бренда Tory Burch.

Лори выбрала образ из весенне-летней коллекции 2023 года этого бренда. На ней был прозрачный топ кремового цвета с длинными рукавами, под которые она надела голубой кружевной бюстгальтер. Верх она сочетала с юбкой, состоящей из темно-синей обтягивающей части и черной прозрачной шифоновой части. Ниже талии был лакированный ремешок с небольшим кошельком.

Лори Харви / Фото: Getty Images

Лук Харви дополнила туфлями цвета Тиффани и черной сумкой с золотой цепочкой-ручкой. Идеально ровное боб-каре, макияж смоки-айс и элегантные серьги завершили стильный аутфит Лори.

Напомним, модель Sports Illustrated Swimsuit Брукс Нейдер появилась на улицах Нью-Йорка в кружевном прозрачном платье и с кожаным поясом-корсетом.

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