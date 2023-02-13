Американская певица блеснула кружевным бюстгальтером и волосатыми руками

В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала американская певица и ютуберка – Ники Дерматино. Она вышла в свет в довольно странном аутфите.

Артистка надела лакированный корсетный топ поверх черного кружевного бюстгальтера и пережала им пышную грудь. Это выглядело некрасиво.

Ники Дерматино / Фото: Getty Images

Верх она скомбинировала с черными джинсами-клеш и розовой обувью в сеточку.

Шею Дерматино украсила черным ожерельем с огромным черным крестом, на лице были гламурные очки в розовой оправе, а в руке она несла серебряную сумочку. Лук девушка дополнила маникюр цвета металлик.

А еще Ники пренебрегает депиляцией. На ее руках очень заметны черные волосы. Но ей, как артистке, снимающейся в клипах, видео для собственного блога, часто появляющегося на публике, стоило бы избавиться от таких волос на руках.

Ники Дерматино / Фото: Getty Images

Напомним, звезда сериала "Корона" Эмма Коррин пришла на премьеру фильма в Лондоне в коротком платье, напоминавшем пакет с золотой рыбкой, и с мохнатыми ногами.

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