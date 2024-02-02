Американская певица появилась на мероприятии в жакете на голое тело и с глубоким декольте

Микки Гайтон в образе total red вышла на красную дорожку.

Американская артистка Микки Гайтон посетила в Нью-Йорке ежегодное мероприятие The American Heart Association Red Dress Collection Concert 2024, направленное на повышение осведомленности женщин о сердечно-сосудистых заболеваниях.

На красной дорожке звезда предстала в красном костюме, состоявшем из брюк-клеш и приталенного жакета на голое тело с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее сексуальную грудь.

Микки Гайтон / Фото: Getty Images

Аутфит Микки дополнила красивой прической с локонами, макияжем с длинными накладными ресницами и красной помадой и красными остроносыми туфлями.

В ушах у нее были бриллиантовые серьги, на шее – бриллиантовое колье, а на руке – кольцо. Французский маникюр с акцентным красным завершили лук Гайтон.

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