Американская певица в прозрачном мини-платье похвасталась сексуальным декольте на красной дорожке

Мэдисон Бир сделала ставку на откровенный наряд.
Американская артистка Мэдисон Бир посетила церемонию вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards 2023, которая прошла в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
На красной дорожке красавица предстала в откровенном образе. На ней было прозрачное мини-платье, созданное из металлической фурнитуры. Наряд имел сексуальное декольте, которое привлекало внимание всех вокруг.
Платье позволило Бир продемонстрировать также свои стройные ноги.
Мэдисон дополнила лук серебряными босоножками на шпильках. Она сделала нежный макияж и прическу, собрав волосы сзади и выпустив спереди пряди. В ушах были серебряные серьги-кольца. Молочный маникюр и белый педикюр завершили аутфит бор.
Напомним, на церемонии побывала также Хайди Клум, сияющая в синем блестящем асимметричном платье от бренда Julien Macdonald с пикантным декольте и высоким разрезом.
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