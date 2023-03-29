Американская певица в прозрачном мини-платье похвасталась сексуальным декольте на красной дорожке

Американская артистка Мэдисон Бир посетила церемонию вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards 2023, которая прошла в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке красавица предстала в откровенном образе. На ней было прозрачное мини-платье, созданное из металлической фурнитуры. Наряд имел сексуальное декольте, которое привлекало внимание всех вокруг.

Мэдисон Бир / Фото: Getty Images

Платье позволило Бир продемонстрировать также свои стройные ноги.

Мэдисон дополнила лук серебряными босоножками на шпильках. Она сделала нежный макияж и прическу, собрав волосы сзади и выпустив спереди пряди. В ушах были серебряные серьги-кольца. Молочный маникюр и белый педикюр завершили аутфит бор.

Напомним, на церемонии побывала также Хайди Клум, сияющая в синем блестящем асимметричном платье от бренда Julien Macdonald с пикантным декольте и высоким разрезом.

Читайте также: