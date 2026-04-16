Американская певица кокетливым мини-платьем с принтом polka dot подчеркнула стройные ноги

Келси Баллерини / © Getty Images

В объективы папарацци в районе Мидтауна, в Нью-Йорке, попала американская певица Келси Баллерини.

Звезда вышла в свет в кокетливом образе. На ней было черное мини-платье с белым принтом polka dot с юбкой свободного силуэта, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги. Наряд имел высокий воротник, американскую пройму, пикантный вырез в зоне декольте и тканевый пояс, завязанный на талии, который свисал до цвета.

Аутфит Келси дополнила черными капроновыми колготами и черными остроносыми туфлями в белый горошек и с пряжками с камнями. Она сделала аккуратную прическу, собрав сзади верхние пряди волос, макияж с блестящей помадой на губах, украсила уши лаконичными серьгами, надела на лицо черные солнцезащитные очки и завершила лук кольцами.