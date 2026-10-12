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- Шоу-бизнес
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Американская певица лимонным мини-платье подчеркнула стройную фигуру
20-летняя Маккенна Грейс продемонстрировала кокетливый наряд на улицах Нью-Йорка.
Американскую певицу и актрису Маккенну Грейс папарацци застукали на улице Нью-Йорка. Девушка выглядела мило и в то же время кокетливо.
Маккенна была одета в трикотажное мини-платье лимонного цвета с длинными рукавами, круглым вырезом и таким же поясом на бедрах с металлической прямоугольной пряжкой. Девушка слегка спустила платье с одного плеча, придав наряду пикантности. Платье прекрасно подчеркнуло её стройную фигуру и красивые ноги.
Свой образ знаменитость дополнила белыми босоножками на высоких массивных платформах и каблуках, а также маленькой желтой сумочкой с цветочным узором. На платье у неё висели солнцезащитные очки с розовыми линзами.
Грейс сделала интересную прическу: волосы были частично собраны в высокий хвост, украшенный косичками и цветными бабочками. Остальные локоны ниспадали на плечи мягкими волнами, а на лбу была челка.
Маккенна нанесла нежный макияж с розовыми румянами и бежевой помадой на губах. Завершили образ золотистые серьги-кольца.