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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Американская певица лимонным мини-платье подчеркнула стройную фигуру

20-летняя Маккенна Грейс продемонстрировала кокетливый наряд на улицах Нью-Йорка.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Маккенна Грейс

Маккенна Грейс / © Getty Images

Американскую певицу и актрису Маккенну Грейс папарацци застукали на улице Нью-Йорка. Девушка выглядела мило и в то же время кокетливо.

Маккенна была одета в трикотажное мини-платье лимонного цвета с длинными рукавами, круглым вырезом и таким же поясом на бедрах с металлической прямоугольной пряжкой. Девушка слегка спустила платье с одного плеча, придав наряду пикантности. Платье прекрасно подчеркнуло её стройную фигуру и красивые ноги.

Маккенна Грейс / © Getty Images

Маккенна Грейс / © Getty Images

Свой образ знаменитость дополнила белыми босоножками на высоких массивных платформах и каблуках, а также маленькой желтой сумочкой с цветочным узором. На платье у неё висели солнцезащитные очки с розовыми линзами.

Грейс сделала интересную прическу: волосы были частично собраны в высокий хвост, украшенный косичками и цветными бабочками. Остальные локоны ниспадали на плечи мягкими волнами, а на лбу была челка.

Маккенна нанесла нежный макияж с розовыми румянами и бежевой помадой на губах. Завершили образ золотистые серьги-кольца.

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