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- Шоу-бизнес
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Американская певица в провокационном прозрачном платье блестала трусами во время выступления
Eartheater вышла на сцену в Лондоне в откровенном аутфите.
Американская певица Eartheater выступила в Лондоне и привлекла внимание своим провокационным сценическим образом.
Артистка надела полностью прозрачное черное платье макси с короткими рукавами, сквозь которое были видны белый бюстгальтер и трусы.
На талии у нее был черный корсет с жесткими косточками. Наряд также имел объемные драпированные детали на бедрах и декоративные вертикальные швы, которые визуально удлиняли силуэт.
Лук Eartheater дополнила длинными черными кожаными перчатками без пальцев, поверх которых надела массивные серебряные браслеты. Она также обула черные остроносые ботинки. Волосы звезда собрала в гладкий высокий конский хвост и сделала макияж смоки айс.