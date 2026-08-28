Американская певица в провокационном прозрачном платье блестала трусами во время выступления

Eartheater / © Getty Images

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Американская певица Eartheater выступила в Лондоне и привлекла внимание своим провокационным сценическим образом.

Артистка надела полностью прозрачное черное платье макси с короткими рукавами, сквозь которое были видны белый бюстгальтер и трусы.

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Eartheater / © Getty Images

На талии у нее был черный корсет с жесткими косточками. Наряд также имел объемные драпированные детали на бедрах и декоративные вертикальные швы, которые визуально удлиняли силуэт.

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Лук Eartheater дополнила длинными черными кожаными перчатками без пальцев, поверх которых надела массивные серебряные браслеты. Она также обула черные остроносые ботинки. Волосы звезда собрала в гладкий высокий конский хвост и сделала макияж смоки айс.

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