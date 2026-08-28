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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Американская певица в провокационном прозрачном платье блестала трусами во время выступления

Eartheater вышла на сцену в Лондоне в откровенном аутфите.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Eartheater

Eartheater / © Getty Images

Американская певица Eartheater выступила в Лондоне и привлекла внимание своим провокационным сценическим образом.

Артистка надела полностью прозрачное черное платье макси с короткими рукавами, сквозь которое были видны белый бюстгальтер и трусы.

Eartheater / © Getty Images

Eartheater / © Getty Images

На талии у нее был черный корсет с жесткими косточками. Наряд также имел объемные драпированные детали на бедрах и декоративные вертикальные швы, которые визуально удлиняли силуэт.

Лук Eartheater дополнила длинными черными кожаными перчатками без пальцев, поверх которых надела массивные серебряные браслеты. Она также обула черные остроносые ботинки. Волосы звезда собрала в гладкий высокий конский хвост и сделала макияж смоки айс.

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