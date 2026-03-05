Американская певица в прозрачном платье и без бюстгальтера привлекла внимание на мероприятии в Париже

Маэта / © Getty Images

Реклама

Певица Maeta посетила мероприятие WWD в отеле Hotel de Crillon, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже.

Девушка привлекла внимание своим провокационным луком. Она надела на ивент черное прозрачное платье с глубоким овальным вырезом, под которым на ней были только черные трусы. Наряд был без рукавов и имел драпировку ниже колен.

Маэта / © Getty Images

Аутфит Maeta дополнила черными туфлями-лодочками. Волосы она собрала в гладкий хвост, сделала макияж с коричневой подводкой на губах и молочный маникюр. Уши певица украсила бриллиантовыми серьгами, а руки — кольцами.