ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
196
Время на прочтение
1 мин

Американская певица в прозрачном платье и без бюстгальтера привлекла внимание на мероприятии в Париже

25-летняя артистка Maeta выбрала для своего выхода смелый образ.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Маэта

Маэта / © Getty Images

Певица Maeta посетила мероприятие WWD в отеле Hotel de Crillon, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже.

Девушка привлекла внимание своим провокационным луком. Она надела на ивент черное прозрачное платье с глубоким овальным вырезом, под которым на ней были только черные трусы. Наряд был без рукавов и имел драпировку ниже колен.

Маэта / © Getty Images

Маэта / © Getty Images

Аутфит Maeta дополнила черными туфлями-лодочками. Волосы она собрала в гладкий хвост, сделала макияж с коричневой подводкой на губах и молочный маникюр. Уши певица украсила бриллиантовыми серьгами, а руки — кольцами.

Дата публикации
Количество просмотров
196
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie