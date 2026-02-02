ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
264
Время на прочтение
1 мин

Американская певица в вечернем платье с акцентом на пышном бюсте появилась на премии

Мэдисон Бир выглядела стройно и красиво на красной дорожке.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мэдисон Бир

Мэдисон Бир / © Associated Press

Американская певица Мэдисон Бир в вечернем образе посетила церемонию вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Мэдисон Бир / © Associated Press

Мэдисон Бир / © Associated Press

На звезде было черное платье макси приталенного силуэта, с широкими бархатными бретельками и шлейфом, которое для нее на заказ создал бренд Andrew Kwon. В нем артистка выглядела красиво и стройно.

Мэдисон Бир / © Associated Press

Мэдисон Бир / © Associated Press

Главным акцентом в образе Бир был пикантный вырез в зоне декольте, который подчеркнул ее пышный бюст.

Наряд она скомбинировала с черными босоножками и бриллиантовыми украшениями. У Мэдисон была красивая укладка с локонами, макияж с розовыми румянами и французский маникюр.

Мэдисон Бир / © Associated Press

Мэдисон Бир / © Associated Press

Напомним, Мэдисон Бир на премии Billboard Women in Music Awards блистала в небесно-голубом корсетном платье на бретельках и с асимметричным подолом.

Дата публикации
Количество просмотров
264
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie