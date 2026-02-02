- Дата публикации
Американская певица в вечернем платье с акцентом на пышном бюсте появилась на премии
Мэдисон Бир выглядела стройно и красиво на красной дорожке.
Американская певица Мэдисон Бир в вечернем образе посетила церемонию вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.
На звезде было черное платье макси приталенного силуэта, с широкими бархатными бретельками и шлейфом, которое для нее на заказ создал бренд Andrew Kwon. В нем артистка выглядела красиво и стройно.
Главным акцентом в образе Бир был пикантный вырез в зоне декольте, который подчеркнул ее пышный бюст.
Наряд она скомбинировала с черными босоножками и бриллиантовыми украшениями. У Мэдисон была красивая укладка с локонами, макияж с розовыми румянами и французский маникюр.
Напомним, Мэдисон Бир на премии Billboard Women in Music Awards блистала в небесно-голубом корсетном платье на бретельках и с асимметричным подолом.