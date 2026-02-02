ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
174
Время на прочтение
1 мин

Американская рэперша с украшением на голое тело вместо бюстгальтера появилась на церемонии и получила награду

27-летняя Doechii в провокационном луке предстала на премии "Грэмми".

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Doechii

Doechii / © Associated Press

Американская рэперша Doechii посетила церемонию вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе. Звезда получила награду в номинации "Лучший музыкальный клип" на песню Anxiety.

Doechii / © Associated Press

Doechii / © Associated Press

На красной дорожке она появилась в смелом образе от бренда Givenchy. На ней был объемный фактурный ансамбль цвета бургунди, который состоял из накидки-шале и пышной юбки макси.

Doechii / © Associated Press

Doechii / © Associated Press

Вместо бюстгальтера на голое тело рэперша надела массивное золотое украшение-топ с разноцветными камнями, который выглядел эффектно.

Doechii / © Associated Press

Doechii / © Associated Press

У нее была объемная высокая прическа с кудрями, макияж смоки-айс, серьги с камнями в ушах, массивный браслет на руке и клатч-футляр на золотой ручке-цепочке.

Doechii / © Associated Press

Doechii / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
174
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie