Американская рэперша с украшением на голое тело вместо бюстгальтера появилась на церемонии и получила награду

Doechii / © Associated Press

Американская рэперша Doechii посетила церемонию вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе. Звезда получила награду в номинации "Лучший музыкальный клип" на песню Anxiety.

На красной дорожке она появилась в смелом образе от бренда Givenchy. На ней был объемный фактурный ансамбль цвета бургунди, который состоял из накидки-шале и пышной юбки макси.

Вместо бюстгальтера на голое тело рэперша надела массивное золотое украшение-топ с разноцветными камнями, который выглядел эффектно.

У нее была объемная высокая прическа с кудрями, макияж смоки-айс, серьги с камнями в ушах, массивный браслет на руке и клатч-футляр на золотой ручке-цепочке.