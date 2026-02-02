- Дата публикации
Американская рэперша с украшением на голое тело вместо бюстгальтера появилась на церемонии и получила награду
27-летняя Doechii в провокационном луке предстала на премии "Грэмми".
Американская рэперша Doechii посетила церемонию вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе. Звезда получила награду в номинации "Лучший музыкальный клип" на песню Anxiety.
На красной дорожке она появилась в смелом образе от бренда Givenchy. На ней был объемный фактурный ансамбль цвета бургунди, который состоял из накидки-шале и пышной юбки макси.
Вместо бюстгальтера на голое тело рэперша надела массивное золотое украшение-топ с разноцветными камнями, который выглядел эффектно.
У нее была объемная высокая прическа с кудрями, макияж смоки-айс, серьги с камнями в ушах, массивный браслет на руке и клатч-футляр на золотой ручке-цепочке.