Американская ведущая в обтягивающем платье с разрезом до бедра продемонстрировала красивые ноги

Американская ведущая Нишель Тернер посетила церемонию вручения наград 34-го ежегодного Международного кинофестиваля в Палм-Спрингсе, которыя состоялся в Калифорнии.

Перед фотокамерами звезда появилась в лаконичном обтягивающем черном платье макси с высоким разрезом до бедра, который позволил ей продемонстрировать свои красивые ноги.

Нишель Тернер / Фото: Associated Press

Наряд она дополнила красным клатчем и черными босоножками со стразами и на шпильках.

Волосы Тернер собрала в низкий хвост и сделала макияж с пышными ресницами и красной помадой. В ушах были красивые серьги с бриллиантами, а на руках – бриллиантовые браслеты.

Нишель Тернер / Фото: Associated Press

Напомним, на церемонию пришла также обладательница "Оскара" Виола Дэвис. Она сияла в голубом платье с красной каймой и V-образным вырезом.

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