Американская ведущая в обтягивающем платье с разрезом до бедра продемонстрировала красивые ноги

Нишель Тернер подчеркнула фигуру черным платьем с разрезом.
Американская ведущая Нишель Тернер посетила церемонию вручения наград 34-го ежегодного Международного кинофестиваля в Палм-Спрингсе, которыя состоялся в Калифорнии.
Перед фотокамерами звезда появилась в лаконичном обтягивающем черном платье макси с высоким разрезом до бедра, который позволил ей продемонстрировать свои красивые ноги.
Наряд она дополнила красным клатчем и черными босоножками со стразами и на шпильках.
Волосы Тернер собрала в низкий хвост и сделала макияж с пышными ресницами и красной помадой. В ушах были красивые серьги с бриллиантами, а на руках – бриллиантовые браслеты.
Напомним, на церемонию пришла также обладательница "Оскара" Виола Дэвис. Она сияла в голубом платье с красной каймой и V-образным вырезом.
Читайте также:
- В прозрачных штанах и с пикантным декольте: звезда фильмов ужасов посетила кинофестиваль в Калифорнии
- Смело: порноактриса из Китая пришла на мероприятие только в белье
- В платье с разрезом и гламурных мюлях: актриса Ана де Армас сходила на интервью
- В комбинезоне-кейпе с глубоким декольте: роскошная Кейт Бланшетт на кинофестивале