Шоу-бизнес

Шоу-бизнес
Ана де Армас в платье с камнями и кружевом от Louis Vuitton очаровала аутфитом на премии

37-летняя актриса выбрала для своего появления на светской церемонии красивый вечерний наряд от Louis Vuitton.

Алина Онопа
Ана де Армас

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас стала гостьей церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

На красной дорожке звезда очаровала своим красивым вечерним образом, в котором она выглядела эффектно и стройно. На ней было черное мерцающее платье макси на тонких бретельках от Louis Vuitton, которое для нее сшили на заказ. Наряд был обильно расшит черными камнями и кружево на волнистом декольте и высоком разрезе.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Аутфит Ана дополнила черными сатиновыми босоножками на платформах и каблуках. Она сделала прическу с локонами на одну сторону, нежный макияж и нюдовый маникюр. В ушах у де Армас были бриллиантовые серьги-гвоздики, на шее — бриллиантовое колье, а на руках кольца с бриллиантами.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

