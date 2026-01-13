- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 197
- Время на прочтение
- 1 мин
Ана де Армас в платье с камнями и кружевом от Louis Vuitton очаровала аутфитом на премии
37-летняя актриса выбрала для своего появления на светской церемонии красивый вечерний наряд от Louis Vuitton.
Ана де Армас стала гостьей церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз.
На красной дорожке звезда очаровала своим красивым вечерним образом, в котором она выглядела эффектно и стройно. На ней было черное мерцающее платье макси на тонких бретельках от Louis Vuitton, которое для нее сшили на заказ. Наряд был обильно расшит черными камнями и кружево на волнистом декольте и высоком разрезе.
Аутфит Ана дополнила черными сатиновыми босоножками на платформах и каблуках. Она сделала прическу с локонами на одну сторону, нежный макияж и нюдовый маникюр. В ушах у де Армас были бриллиантовые серьги-гвоздики, на шее — бриллиантовое колье, а на руках кольца с бриллиантами.