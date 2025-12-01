ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

Ана Тейлор-Джой появилась на публике в винтажном наряде от Джона Гальяно

Актриса приняла участие в пресс-конференции, которая состоялась в Марокко в рамках Международного кинофестиваля в Марракеше.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой в этом году вошла в состав жюри, поэтому будет ежедневно появляться на подобных мероприятиях и красных дорожках.

На встречу с журналистами она надела черное винтажное платье от Dior созданное Джоном Гальяно для коллекции весна-лето 2001. У наряда был асимметричный подол, а также декор в виде вышивки нитями.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Волосы Аня собрала сзади и украсила бантиком, а ее макияж был лаконичным и очень нежным. Образ Тейлор-Джой завершили босоножки от Aquazzura и украшения от Tiffany & Co.

Ранее на красной дорожке кинофестиваля Аня Тейлор-Джой продемонстрировала еще два образа от Dior, но уже из новых коллекций бренда.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Светские и повседневные луки актрисы Ани Тейлор-Джой (40 фото)

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
72
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie