Ана Тейлор-Джой появилась на публике в винтажном наряде от Джона Гальяно

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Реклама

Аня Тейлор-Джой в этом году вошла в состав жюри, поэтому будет ежедневно появляться на подобных мероприятиях и красных дорожках.

На встречу с журналистами она надела черное винтажное платье от Dior созданное Джоном Гальяно для коллекции весна-лето 2001. У наряда был асимметричный подол, а также декор в виде вышивки нитями.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Волосы Аня собрала сзади и украсила бантиком, а ее макияж был лаконичным и очень нежным. Образ Тейлор-Джой завершили босоножки от Aquazzura и украшения от Tiffany & Co.

Реклама

Ранее на красной дорожке кинофестиваля Аня Тейлор-Джой продемонстрировала еще два образа от Dior, но уже из новых коллекций бренда.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images