Андрей Данилко эмоционально высказался о Путине: "Тебе надо зайти в свой бункер и застрелиться на х*й!"

Артист Андрей Данилко, широкой известный как Верка Сердючка, побывал в эфире телеканала "Киев" и прямо из бомбоубежища эмоционально высказался в адрес агрессора Путина.

"Если он такая пародистка, Путин – посмотрите, это же все по сценарию фашистской Германии: приемы, слова, как это все происходит. Если он так хочет остаться в истории, я слышал, что он так пародирует Гитлера или копирует его поступки, ему так хочется быть в учебниках – да ты, конечно, уже в учебниках, Путин! Для того чтобы быть окончательным Гитлером, тебе надо зайти в этот свой, б...дь, бункер и застрелиться на х*й!".

Андрей рассказал, что он находится в бомбоубежище в Киеве и не собирается никуда уезжать. И заявил, что после того, как все закончится, он всерьез займется тем, чтобы улучшить состояние этих убежищ. Напоследок он сказал украинцам: "Всегда страх боится спокойствия, они хотят нас запугать, хотят, чтобы вот эта сирена - и ты уже дрожишь, да, но сделайте все, как обычно. Спуститесь спокойно в убежище, не выходите на улицу, я прошу вас сохранять спокойствие, не паниковать, я верю, что добро победит зло!"

Данилко показал Путину дулю и сказал: "Путин, президент России, ты не получишь Украину, ты получишь дулю. Мадонна показала F*ck, а ты получишь дулю!".

Напомним, ранее мы писали, что дочь Снежаны Егоровой - Стася Ровинская, послала свою мать вслед за российским кораблем публично, опубликовав часть переписки в Facebook. Снежана Егорова заявляла, что поддерживает признание президентом Путиным самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и выступает за "русский мир".

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