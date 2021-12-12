Андрогинный шик: стильная Эмма Корин на гала-концерте в Лондоне

Актриса надела главный тренд 2021 года - бархатный жакет.

Британская актриса Эмма Коррин, которая сыграла в сериале "Корона" принцессу Диану, продемонстрировала шикарный образ на гала-концерте Cabaret, который состоялся в клубе Kit Kat Club, в Лондоне.

25-летняя знаменитость надела черный бархарный пиджак-пальто с лацканами и пуговицами, который сочетала с черной водолазкой, брюками и сверкающими лоферами Prada, которые были полностью украшены стразами.

Эмма Коррин / Getty Images

Напомним, что еще в июле 2021 года Эмма призналась, что находится в поиске гендерной идентичности, а потом в интервью для ITV News Granada Reports впервые назвала себя "квир" (человек, который является существом без определенного пола).

После этого актриса приступила к работе над новым фильмом - ЛГБТ-драме "Мой полицейский", где сыграет вместе с Гарри Стайлсом. Картина основана на одноименном романе Бетан Робертс, действие которого разворачивается в Брайтоне 1950-х, когда гомосексуальность порицалась и была уголовно наказуема. Эмма исполнит роль супруги полицейского.

Эмма Коррин / Getty Images

Гарри Стайлс и Эмма Коррин на съемках фильма "Мой полицейский". / Getty Images

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