Анджелина Джоли опубликовала в Instagram дущераздирающее видео от простой украинки из Харькова

Анджелина Джоли продолжает поддерживать украинцев.

Актриса Анджелина Джоли опубликовала в своем Instagram душераздирающее видео от жительницы Харькова, которая прячется со своими детьми в подвале, чтобы уберечься от пуль и бомбежек.

"Если вы можете, пожалуйста, найдите минутку, чтобы посмотреть это видео, которым поделился со мной @unicef, об украинской матери Марине, которая борется за безопасность своих детей, опасаясь обстрелов и нападений.

Такова реальность жизни мирных жителей, оказавшихся в ловушке и которые были вынуждены прятаться, в том числе примерно 7,5 миллионов украинских детей, их родителей и семей, а также беженцев из таких стран, как Афганистан, Йемен и Сирия, которые бежали в Украину и которым теперь снова грозит изгнание, а также студенты из Индии и африканских стран.

Обеспечение того, чтобы помощь и припасы могли дойти до мирных жителей, оказавшихся в ловушке, является неотложной задачей для всех людей в Украине. ЮНИСЕФ и УВКБ ООН @refugees и их партнеры, включая смелые местные организации, прилагают все усилия, чтобы помочь нуждающимся и доставить помощь везде, где это возможно", - написала Джоли.

Ранее в своем Instagram Анджелина публиковала пост, в котором призвала помогать украинским гражданам, которые вынуждены бежать из страны.

Читайте также: