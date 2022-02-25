Анджелина Джоли поддержала Украину и вместе с ООН занялась помощью беженцам

Американская суперзвезда Анджелина Джоли поддержала украинцев. На своей странице в Instagram она сказала, что молится за нас, но также вместе с коллегами из ООН по делам беженцев занимается организацией помощи.
"Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я и мои коллеги из @refugees сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека, перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Еще слишком рано, чтоб понять, что произойдет, но значение этого момента - для народа Украины и для международного правопорядка - невозможно переоценить", - написала она.
Также Украину поддержали Приянка Чопра, Арнольд Шварценеггер и Стивен Спилберг.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городах.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.