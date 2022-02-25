Анджелина Джоли поддержала Украину и вместе с ООН занялась помощью беженцам

Американская суперзвезда Анджелина Джоли поддержала украинцев. На своей странице в Instagram она сказала, что молится за нас, но также вместе с коллегами из ООН по делам беженцев занимается организацией помощи.

"Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я и мои коллеги из @refugees сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека, перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Еще слишком рано, чтоб понять, что произойдет, но значение этого момента - для народа Украины и для международного правопорядка - невозможно переоценить", - написала она.

Также Украину поддержали Приянка Чопра, Арнольд Шварценеггер и Стивен Спилберг.

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