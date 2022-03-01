Анджелина Джоли поддерживает Украину: актриса занимается помощью беженцам

Американская актриса Анджелина Джоли солидарна с Украиной и обращается с просьбой к странам-соседям принимать беженцев.
В своем Instagram Джоли опубликовала пост, в котором призвала помогать украинским гражданам, которые вынуждены бежать из страны.
"За последние несколько дней из Украины в соседние страны бежало более полумиллиона человек. По оценкам УВКБ ООН, в случае дальнейшего обострения ситуации их может быть до 4 миллионов. Крайне важно, чтобы принимающие страны продолжали принимать всех тех, кто спасается бегством от конфликтов и отсутствия безопасности", - написала актриса.
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Ранее, напомним, Джоли писала, что молится за нас, но также вместе с коллегами из ООН по делам беженцев занимается организацией помощи.
"Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я и мои коллеги из @refugees сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека, перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Еще слишком рано, чтоб понять, что произойдет, но значение этого момента - для народа Украины и для международного правопорядка - невозможно переоценить", - написала Анджелина.
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