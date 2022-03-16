Анджелина Джоли показала миру фотографии украинских детей, бегущих от войны

Анджелина Джоли поделилась еще несколькими душераздирающими фотографиями украинских детей, которые вынуждены бежать от войны.

Голливудская актриса и специальный посол ООН заявила, что война приведет к травмам, потерянному детству и разбитым жизням этих и многих других детей в Украине.

Карусель изображений начинается с фотографии мужчины и женщины с детьми, ожидающих перехода через реку после бегства из Ирпеня, что недалеко от Киева.

На втором снимке мальчик-подросток лежит на больничной койке рядом с матерью, пока его лечат от травм, полученных в результате нападения российских оккупантов. На третьем изображении больной раком ребенок обнимает мужчину в подвале лечебного учреждения, которое служит бомбоубежищем.

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"Помимо миллионов людей, бежавших за пределы Украины, около 2 миллионов человек перемещены внутри своей страны, многие из них оказались в ловушке боевых действий, лишены доступа к помощи и находятся в прямой физической опасности", — подписала пост актриса. "Без прекращения войны дети заплатят самую высокую цену — травмами, потерянным детством и разбитыми жизнями".

Джоли сказала, что вместе с ее коллегами из @refugees сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе.

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