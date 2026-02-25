- Дата публикации
Анджелина Джоли показала в своем Instagram ужасные последствия войны в Украине
Голливудская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ опубликовала в своем фотоблоге щемящее видео, посвященное Украине.
На странице Анджелины Джоли в Instagram появился совместный пост с британским фотографом Джайлсом Дьюли, посвященный Украине.
В опубликованном видеоролике показаны последствия войны в Украине. В нем изображены теплые снимки стойких украинцев и их быт, пострадавшие и погибшие от войны, а также разрушенные дома. Эти фотографии сделал Дьюли во время своего пребывания в Украине.
«Мы думаем о семьях, которые уже более четырех лет выдерживают эту жестокую войну.
Мы оба бывали в Украине. Фотографии @gilesduley передают дух ее людей — их теплоту, мужество и стойкость, несмотря ни на что.
Гражданское население до сих пор остается недостаточно защищенным. Дроны попадают в дома и жилые кварталы. Инфраструктура, школы и больницы подвергаются повторным ударам. Семьи погибают или вынуждены покидать свои дома.
Четыре года. Украина.
10,8 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи.
5,9 миллиона человек были вынуждены покинуть страну.
5 миллионов живут в условиях оккупации.
Десятки тысяч детей, по сообщениям, были принудительно перемещены или депортированы.
Более 2 500 атак на учреждения здравоохранения.
1 389 больниц повреждены или разрушены.
Только в 2025 году:
2 248 гражданских погибли.
12 493 получили ранения.
Рост на 26% количества жертв среди гражданских от взрывного оружия.
Плановые отключения электроэнергии оставили общины без света, когда зимние температуры опускались до -25°C / -13°F», — говорится в совместном посте Анджелины Джоли и Джайлса Дьюли.