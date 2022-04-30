Анджелина Джоли приехала во Львов и зашла попить кофе в одно из заведений

Видео в соцсетях публикуют пользователи.
В телеграмм-каналах появилось видео, которое сняли очевидцы во Львове. Голливудская актриса и специальный посол ООН по делам беженцев зашла во "Львовские круассаны" попить кофе. Гости заведения Джоли узнали.
Актриса тоже заметила, что ее снимают на видео и помахала на камеру рукой. А вот парень, который сидел за столиком рядом и был увлечен чем-то в своем телефоне голливудскую звезду не заметил.
Отметим, Анджелина Джоли с первых дней войны в Украине поддерживает нашу страну. Во Львов актриса, вероятно, приехала, чтобы пообщаться с беженцами. В своем блоге в Instagram звезда пока что видео не публиковала.
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