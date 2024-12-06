Анджелина Джоли пришла на интервью босиком: что случилось

Причина, почему она так сделала, была довольно серьезной.
Голливудская суперзвезда - оскароносная актриса Анджелина Джоли - пришла на интервью на "Ночное шоу с Джимми Фэллоном". Она появилась в длинном бархатном платье без декора и рукавов. Ее элегантный наряд был от бренда Saint Laurent, которое она ранее носила на фотоколле во время Венецианского кинофестиваля. Образ актриса дополнила лаконичной прической, макияжем и несколькими серьгами.
Но также внимание привлекло и то, что Анджелина была без обуви. Во время интервью она призналась, что сломала палец на ноге.
"Вчера я сломала палец на ноге. И я пыталась найти удобную обувь, но решила пойти просто так", - сказала она.
Как именно актриса получила травму - не уточнила. Можно заметить на фото, что один палец Джоли перемотан.
Напомним, что недавно точно такая же неприятность случилась с королевой Испании Летицией, поэтому она длительное время не могла ходить на каблуках и выбирала только удобную обувь.
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