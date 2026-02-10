Анджелина Джоли вышла на красную дорожку в платье, которое теперь все обсуждают

Анджелина Джоли / © Getty Images

Голливудская дива Анджелина Джоли появилась на премьере фильма «Кутюр» в котором исполнила главную роль. Мероприятие состоялось в Париже, а пришла звезда на него в мерцающем серебряном платье от Givenchy.

Ее образ мгновенно стал предметом разговоров в мире моды, ведь платье было с так называемым «голым» эффектом — трендом среди знаменитостей, который никак не утихает на протяжении многих сезонов. Ее платье было выполнено из тонкого сетчатого материала, богато украшено серебряной вышивкой с флористическими мотивами, бусинами и блестящими аппликациями.

Анджелина Джоли / © Getty Images

Рукава у платья были короткими, а подол юбки был асимметричным и с бахромой. Джоли носила этот изысканный наряд в сочетании с черными туфлями на каблуках и бриллиантовыми серьгами в ушах. Внимание привлекали и другие детали образа актрисы, в частности ее объемная прическа с уложенными на одну сторону волосами и лаконичный вечерний макияж.

Фильм с Джоли выйдет в украинский прокат 5 марта. Мировая премьера ленты состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто в прошлом году. События в фильме разворачиваются во время реальной парижской Недели моды с аутентичными локациями и профессионалами индустрии.

Анджелина Джоли / Кадр из фильма «Кутюр»

Анджелина Джоли / Кадр из фильма «Кутюр»

Анджелина Джоли / Кадр из фильма «Кутюр»

Анджелина Джоли / Кадр из фильма «Кутюр»