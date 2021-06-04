"Ангел" Эльза Хоск блеснула пышной грудью в ярком бикини

32-летняя шведка предстала перед камерой в купальнике.

Эльза Хоск много времени проводит на прогулках и на свежем воздухе. Также молодая мама иногда выбирается на пляж и любит похвастаться снимками в своем блоге в Instagram, на которых позирует в купальнике.

"Ангел" Victoria’s Secret как раз опубликовала такое фото, представ на нем в ярком голубом бикини с желтыми цветами. Эльза позировала под большим зонтиком, спрятавшись от солнца. На фото видно, что у Хоск большая и пышная грудь, такие изменения во внешности случились потому, что модель кормит грудью свою дочь, которая родилась в феврале 2021 года. Скорее всего, после того как Эльза завершит грудное вскармливание, публика увидит перемены в ее формах.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Ну а пока молодая мама наслаждается, фотографируется в купальниках и часто показывает фотографии с маленькой дочерью.

Эльза Хоск с дочерью Тууликки / Instagram Эльзы Хоск

Эльза Хоск с дочерью Тууликки / Instagram Эльзы Хоск

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