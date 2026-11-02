ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
81
Время на прочтение
1 мин

Ангел и демон: Хейли и Джастин Бибер удивили парными костюмами на Хэллоуин

В ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно отмечался Хэллоуин, в своих соцсетях звезды продолжают делится впечатлениями и показывать свои костюмы.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Хейли и Джастин Бибер

Хейли и Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер и ее муж, певец Джастин Бибер, продемонстрировали оригинальные парные образы на Хэллоуин. Супруги решили обыграть классическое противостояние добра и зла: Хейли перевоплотилась в ангела, а Джастин примерил костюм демона.

Хейли и Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Хейли и Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Хейли и Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Хейли и Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

На фотографиях, которыми они поделились в Instagram, 29-летняя Хейли предстала в эффектном белом комплекте. Она надела топ с перьями, мини-шорты, объемные белые крылья и нимб над головой. Образ дополнили золотистые туфли на каблуках и перламутровый макияж.

Хейли и Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Хейли и Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Хейли и Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Хейли и Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Джастин, в свою очередь, сделал ставку на красный цвет. 32-летний исполнитель появился в кожаном комплекте свободного кроя, дополнив его шапкой с рожками дьявола и футуристичными очками. Его образ получился более расслабленным и с элементами уличного стиля.

Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Поклонники оценили идею парных костюмов супругов и отметили, насколько эффектно они обыграли противоположные образы.

Ранее, напомним, Хайди Клум поразила жутким образом на Хэллоуин — она появилась в образе огромной оторванной кисти.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie