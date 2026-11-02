Ангел и демон: Хейли и Джастин Бибер удивили парными костюмами на Хэллоуин

Хейли и Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

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Модель и бизнесвумен Хейли Бибер и ее муж, певец Джастин Бибер, продемонстрировали оригинальные парные образы на Хэллоуин. Супруги решили обыграть классическое противостояние добра и зла: Хейли перевоплотилась в ангела, а Джастин примерил костюм демона.

Хейли и Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Хейли и Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

На фотографиях, которыми они поделились в Instagram, 29-летняя Хейли предстала в эффектном белом комплекте. Она надела топ с перьями, мини-шорты, объемные белые крылья и нимб над головой. Образ дополнили золотистые туфли на каблуках и перламутровый макияж.

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Хейли и Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Хейли и Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Джастин, в свою очередь, сделал ставку на красный цвет. 32-летний исполнитель появился в кожаном комплекте свободного кроя, дополнив его шапкой с рожками дьявола и футуристичными очками. Его образ получился более расслабленным и с элементами уличного стиля.

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Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Джастин Бибер, фото: instagram.com/lilbieber/

Поклонники оценили идею парных костюмов супругов и отметили, насколько эффектно они обыграли противоположные образы.

Ранее, напомним, Хайди Клум поразила жутким образом на Хэллоуин — она появилась в образе огромной оторванной кисти.

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