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- Шоу-бизнес
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Ангел и демон: Хейли и Джастин Бибер удивили парными костюмами на Хэллоуин
В ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно отмечался Хэллоуин, в своих соцсетях звезды продолжают делится впечатлениями и показывать свои костюмы.
Модель и бизнесвумен Хейли Бибер и ее муж, певец Джастин Бибер, продемонстрировали оригинальные парные образы на Хэллоуин. Супруги решили обыграть классическое противостояние добра и зла: Хейли перевоплотилась в ангела, а Джастин примерил костюм демона.
На фотографиях, которыми они поделились в Instagram, 29-летняя Хейли предстала в эффектном белом комплекте. Она надела топ с перьями, мини-шорты, объемные белые крылья и нимб над головой. Образ дополнили золотистые туфли на каблуках и перламутровый макияж.
Джастин, в свою очередь, сделал ставку на красный цвет. 32-летний исполнитель появился в кожаном комплекте свободного кроя, дополнив его шапкой с рожками дьявола и футуристичными очками. Его образ получился более расслабленным и с элементами уличного стиля.
Поклонники оценили идею парных костюмов супругов и отметили, насколько эффектно они обыграли противоположные образы.
Ранее, напомним, Хайди Клум поразила жутким образом на Хэллоуин — она появилась в образе огромной оторванной кисти.