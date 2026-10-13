«Ангел» Роми Стридж со слезами на глазах рассказала, что ее не взяли на шоу Victoria’s Secret 2026

Роми Стридж / © Associated Press

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Бывший «ангел» Victoria’s Secret Роми Стридж рассказала, что не прошла кастинг на ежегодное шоу бренда, которое состоится 18 октября 2026 года в Лос-Анджелесе. По словам 31-летней модели, окончательный отказ она получила всего за несколько дней до показа, после нескольких недель неопределенности.

Роми Стридж / © Associated Press

Стридж поделилась своей историей в TikTok. Она рассказала, что в сентябре отправилась в Нью-Йорк на кастинг и все лето тренировалась, надеясь вновь выйти на подиум Victoria’s Secret после рождения двоих детей. Однако после прослушивания модель долго не получала окончательного ответа и продолжала готовиться к шоу, не зная, рассчитывать ли на участие.

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По словам Роми, представители ее агентства продолжали говорить, что она остается в списке возможных участниц. В итоге модель узнала, что ее не выбрали. При этом ее расстроил не столько сам отказ, сколько отсутствие ясности и поддержки со стороны агентства.

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«Я не думаю, что буду проходить кастинги в будущем, потому что мне не понравилось, как все прошло. Мне не понравилось, как со мной обращались. Я бы хотела сохранить хорошие воспоминания», — призналась Стридж.

Роми Стридж / © Associated Press

После публикации модели выразила поддержку ее коллега Фрида Аасен. Она написала в комментариях, что тоже проходила кастинг, но получила отказ.

Тем временем в соцсетях появилась информация, что в шоу якобы не примут участия и другие бывшие модели бренда, в том числе Лаис Рибейро. Однако пока это утверждение не получило надежного независимого подтверждения, поэтому говорить об официальном отказе бразильской модели преждевременно.

Напомним, Роми Стридж участвовала в показах Victoria’s Secret с 2014 по 2018 год и в 2015-м получила статус «ангела». Лаис Рибейро также была одной из известных моделей бренда: она выходила на подиум Victoria’s Secret и в 2017 году представила знаменитый Fantasy Bra, украшенный драгоценными камнями.

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Отметим, Victoria’s Secret Fashion Show 2026 пройдет 18 октября. Среди объявленных участниц — Джиджи Хадид, Адриана Лима, Кэндис Свейнпоул и Эшли Грэм.

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