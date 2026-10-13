- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 2 мин
«Ангел» Роми Стридж со слезами на глазах рассказала, что ее не взяли на шоу Victoria’s Secret 2026
Девушка записала эмоциональное видео, в котором рассказала, что не прошла кастинг на предстоящий показ известного бренда.
Бывший «ангел» Victoria’s Secret Роми Стридж рассказала, что не прошла кастинг на ежегодное шоу бренда, которое состоится 18 октября 2026 года в Лос-Анджелесе. По словам 31-летней модели, окончательный отказ она получила всего за несколько дней до показа, после нескольких недель неопределенности.
Стридж поделилась своей историей в TikTok. Она рассказала, что в сентябре отправилась в Нью-Йорк на кастинг и все лето тренировалась, надеясь вновь выйти на подиум Victoria’s Secret после рождения двоих детей. Однако после прослушивания модель долго не получала окончательного ответа и продолжала готовиться к шоу, не зная, рассчитывать ли на участие.
По словам Роми, представители ее агентства продолжали говорить, что она остается в списке возможных участниц. В итоге модель узнала, что ее не выбрали. При этом ее расстроил не столько сам отказ, сколько отсутствие ясности и поддержки со стороны агентства.
«Я не думаю, что буду проходить кастинги в будущем, потому что мне не понравилось, как все прошло. Мне не понравилось, как со мной обращались. Я бы хотела сохранить хорошие воспоминания», — призналась Стридж.
После публикации модели выразила поддержку ее коллега Фрида Аасен. Она написала в комментариях, что тоже проходила кастинг, но получила отказ.
Тем временем в соцсетях появилась информация, что в шоу якобы не примут участия и другие бывшие модели бренда, в том числе Лаис Рибейро. Однако пока это утверждение не получило надежного независимого подтверждения, поэтому говорить об официальном отказе бразильской модели преждевременно.
Напомним, Роми Стридж участвовала в показах Victoria’s Secret с 2014 по 2018 год и в 2015-м получила статус «ангела». Лаис Рибейро также была одной из известных моделей бренда: она выходила на подиум Victoria’s Secret и в 2017 году представила знаменитый Fantasy Bra, украшенный драгоценными камнями.
Отметим, Victoria’s Secret Fashion Show 2026 пройдет 18 октября. Среди объявленных участниц — Джиджи Хадид, Адриана Лима, Кэндис Свейнпоул и Эшли Грэм.