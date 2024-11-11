"Ангелы" собрались на тусовке: Жасмин Тукс, Миранда Керр и Сара Сампайо блистали на гала-вечере

Жасмин Тукс, Миранда Керр и Сара Сампайо когда-то вместе выходили на подиум Victoria's Secret Fashion Show, а на выходных каждая из них посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе.

Миранда Керр вышла на дорожку в бледно-розовом платье Pamella Roland с корсетом и юбкой их перьев. Модель держала в руках сверкающий камнями серебристый клатч, надела серьги с бриллиантами, распустила длинные каштановые волосы и сделала выразительный вечерний макияж.

Миранда Керр и Жасмин Тукс / Фото: Getty Images

Сара Сампайо выбрала для выхода на публику черное макси-платье от Zuhair Murad с объемной юбкой и разрезом спереди. Платье было с американской проймой и дополнила его модель черными сатиновыми туфлями, украшенными камнями. Волосы Сара собрала в пучок, сделала макияж с красными губами и дополнила образ многочисленными украшениями – серьгами, несколькими кольцами и браслетами.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Жасмин Тукс приехала на вечер в платье с черным корсетом, расшитым камнями и белым прямым подолом с высоким разрезом. Образ Тукс дополнила черными туфлями из лаковой кожи на шпильке, бриллиантовым браслетом и несколькими кольцами. Длинные черные волосы модели были распущены и накручены локонами, а в макияже она сделала акцент на бежевые оттенки.

Жасмин Тукс / Фото: Associated Press

Гала-вечер также посетила актриса Шарлиз Терон, она появилась перед фотографами в кремовом платье с глубоким вырезом на декольте из весенне-летней коллекции Schiaparelli с черным корсетом, подчеркивающим талию.

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